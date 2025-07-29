Yozgat İcra Dairesi, 2025/102 TLMT. sayılı dosya kapsamında, Yozgat merkez ilçesi Mutafoğlu Mahallesi'nde bulunan kargir apartmanın icra yoluyla satışına karar verdi. Satış işlemi, e-satış sistemi üzerinden yapılacak.

İki Katlı, Doğalgazlı Apartman

Satışa konu taşınmaz, Yozgat ili merkez ilçesi Mutafoğlu Mahallesi, 129 ada 18 parselde kayıtlı bulunuyor. Tapu kayıtlarına göre yapı, iki katlı ve iki daireli kargir apartman niteliğinde. Yaklaşık 40-50 yıllık olduğu belirtilen binada her katta 2 oda, 1 salon ve müştemilat yer alıyor.

Toplam 178,48 metrekare kullanım alanına sahip olan yapının her katı 89,24 metrekare büyüklüğünde. Apartmanda doğalgazlı ve kombi sistemli kalorifer donanımı bulunuyor.

İmar ve Ruhsat Bilgileri

Taşınmaz için 1971 yılında yeni yapı ruhsatı, 1977 yılında kat ve ilave yapı ruhsatı, 1999 yılında ise ilave yapı için yenileme ruhsatı düzenlendi. Ancak, ada ve parsele ait kat irtifaklı mimari proje arşiv kayıtlarında yer almıyor.

Muhammen Bedel 1 Milyon 410 Bin Lira

Taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 1 milyon 410 bin lira olarak açıklandı. Satışta yüzde 20 KDV oranı uygulanacak.

Artırma Tarihleri Belli Oldu

Satışa ilişkin artırmalar, UYAP e-satış portalı üzerinden yapılacak.

Birinci artırma: 15 Eylül 2025 saat 13.43’te başlayacak, 22 Eylül 2025 saat 13.43’te sona erecek.

İkinci artırma: 15 Ekim 2025 saat 13.43’te başlayacak, 22 Ekim 2025 saat 13.43’te sona erecek.

İlgililer, ayrıntılı bilgi ve görsellere esatis.uyap.gov.tr adresinden 2025/102 TLMT. dosya numarasıyla erişebilecek.