Yozgat’ın Çandır ilçesinde açık artırma usulüyle belediyeye ait arsalar satılacak.

Açık Teklif Usulüyle İhale 7 Ağustos’ta Yapılacak

Çandır Belediyesi, mülkiyetinde bulunan toplam 26 adet arsayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. İhale, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 15.00’te Çandır Belediyesi Hükümet Konağı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Arsalar Mahalle Mahalle Listelendi

İhale kapsamında satışa çıkarılan arsalar; Bahçelievler, Nabioğlu, Kılıçlar ve Eşrefpaşa mahallelerinde yer alıyor. Yüzölçümleri 7 metrekare ile 2 bin 31 metrekare arasında değişen arsaların muhammen bedelleri ise 3 bin 505 lira ile 1 milyon 828 bin 260 lira arasında değişiyor.

Arsaların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulüyle ayrı ayrı yapılacak.

İhaleye Katılım Şartları Açıklandı

İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerden şu belgeler talep edilecek:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

İkametgah belgesi

İhale dilekçesi

Geçici teminat makbuzu

Vekaleten katılım durumunda noterden onaylı vekaletname ve imza sirküleri

Tüzel kişiler ise yukarıdaki belgelere ek olarak:

Şirket yetkilisinin imza sirküsü ve yetki belgesi

2025 yılına ait oda kayıt belgesi

Ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi örneği sunmak zorunda olacak.

Teminat ve Şartname Ücreti Yatırılmalı

İhaleye katılmak isteyenler, arsanın muhammen bedeline göre belirlenen geçici teminatı yatırmakla yükümlü. Ayrıca ihale şartnamesinin satın alınması zorunlu olup, bedeli 100 lira olarak belirlendi.

Adayların, ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekiyor. Belirtilen saatte salonda bulunmayanlar ihaleye katılamayacak.