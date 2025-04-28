Yatırımcıların merakla beklediği düzenlemenin, 30 Nisan 2025 tarihine kadar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Uzmanlar, yeni stopaj oranlarının mevduat faizlerini ve yatırım kararlarını doğrudan etkileyeceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ POLİTİKASI ETKİLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son dönemdeki sıkı para politikası adımları kapsamında gerçekleştirdiği faiz artırımları, stopaj oranlarının yeniden değerlendirilmesine zemin hazırladı. Ekonomi çevreleri, faiz artışlarının mevduat getirilerini artırırken, stopaj oranlarındaki muhtemel değişikliğin bu getirileri sınırlayabileceğine işaret ediyor.

Uzmanlar, artan stopaj yükünün yatırımcıların faiz gelirlerinde düşüşe neden olabileceğini, bu durumun da hem bireysel yatırımcıların hem de kurumların yatırım stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine yol açabileceğini belirtiyor.

Halen yürürlükte olan stopaj oranları şu şekilde uygulanıyor:

6 aya kadar vadeli mevduatlar için: %15

1 yıla kadar vadeli mevduatlar için: %12

1 yıldan uzun vadeli mevduatlar için: %10

Yatırım fonlarında ise durum şöyle:

Hisse senedi yoğun, katılım hisse senedi yoğun ve serbest hisse senedi yoğun fonlarda: %0

Değişken fonlar, fon sepeti fonları, katılım fonları, borçlanma araçları fonları, kıymetli maden fonları ve para piyasası fonlarında: %15

En az bir yıl elde tutulan ve portföyünün %50’sinden fazlası yerli hisse senedi olan değişken fonlarda: %0

Ayrıca, bankaların yurt içinde ihraç ettiği borçlanma araçlarında da farklı stopaj uygulamaları söz konusu:

1 yıldan kısa vadeli borçlanma araçlarında: %15

1 yıldan uzun vadeli borçlanma araçlarında: %10

Öte yandan, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılım paylarında stopaj oranı değişmedi ve %0 olarak uygulanmaya devam edecek.

MEVCUT HESAPLAR VE YENİ AÇILACAK MEVDUATLAR ETKİLENECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte, 30 Nisan 2025’ten itibaren açılacak tüm yeni mevduat hesapları ve yatırım fonlarında güncellenmiş stopaj oranları geçerli olacak. Ancak, hali hazırda açık bulunan mevduat ve yatırım fonları, mevcut stopaj oranları üzerinden işlem görmeye devam edecek.

Yatırımcıların mevcut fonlarına başka bir aracı kurumdan yeni fon eklemeleri durumunda, eklenen yeni fonlar güncellenmiş stopaj oranına tabi olacak. Bu nedenle uzmanlar, yatırımcıların fon ekleme işlemlerinde dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

YATIRIMCI STRATEJİLERİ DEĞİŞEBİLİR

Ekonomi uzmanlarına göre, yeni stopaj oranlarının devreye girmesiyle birlikte, yatırımcılar faiz gelirlerinde bir miktar azalma ile karşılaşabilir. Bu durumun, yatırımcıları daha uzun vadeli mevduatlara veya farklı yatırım araçlarına yönlendirebileceği değerlendiriliyor.

Ayrıca, Resmi Gazete’de yayımlanacak düzenlemenin ardından bankaların mevduat faiz oranlarını yeniden şekillendirme ihtimali bulunduğu, bunun da piyasada mevduat ürünlerine yönelik talebi etkileyebileceği ifade ediliyor.

30 Nisan 2025 tarihine kadar açıklanması beklenen yeni stopaj kararının, yatırım dünyasında önemli bir dönüm noktası olacağı ve bireysel yatırımcılardan büyük fon yöneticilerine kadar geniş bir kesimin stratejilerini gözden geçirmesine yol açacağı belirtiliyor.

Yatırımcılar, Resmi Gazete’de yayımlanacak düzenlemeyi yakından takip ederek, yeni duruma uygun adımlar atmaya hazırlanıyor.