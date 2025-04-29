29 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla gram altın, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile birlikte 22 ayar bilezik fiyatlarında düşüş gözlemleniyor.

Altın yatırımcısı ve piyasaları yakından takip edenler için güncel alış-satış rakamları açıklandı.

Altın piyasaları, haftaya değer kaybıyla başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticaret savaşlarında yumuşama sinyali vermesi, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini azalttı. Trump’ın Çin’e uygulanan bazı gümrük vergilerinde indirime gidebileceği yönündeki açıklamaları sonrası ons altın fiyatı düşerken, bu düşüş yurt içi piyasalarda da etkisini gösterdi.

Analistler, altın fiyatlarının seyrinin büyük oranda uluslararası gelişmelere bağlı olarak şekillendiğini ve yatırımcıların bu süreçte dikkatli hareket etmeleri gerektiğini vurgularken, Türkiye'de altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yeniden gerileme eğilimi gösterdi. Özellikle gram altın, güne 4.132 TL seviyesinden başlarken, gün içerisinde 4.087 TL’ye kadar düşüş gösterdi. Saat 10.00 itibarıyla gram altın 4.102 TL seviyesinden işlem görüyor.

29 Nisan 2025 Salı Günü İtibarıyla Güncel Altın Fiyatları

GRAM ALTIN

Alış: 4.102,07 TL

Satış: 4.102,54 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 6.561,62 TL

Satış: 6.705,95 TL

YARIM ALTIN

Alış: 13.089,01 TL

Satış: 13.418,76 TL

TAM ALTIN

Alış: 26.883,00 TL

Satış: 27.111,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 26.247,68 TL

Satış: 26.743,21 TL

ZİYNET ALTINI

Alış: 26.260,08 TL

Satış: 26.755,45 TL

ATA LİRA (ATA ALTIN)

Alış: 27.182,16 TL

Satış: 27.868,67 TL

GREMSE ALTIN (2,5 ADETLİK ALTIN)

Alış: 66.793,00 TL

Satış: 67.829,00 TL

ALTININ ONS FİYATI (ULUSLARARASI PİYASA)

Alış: 3.311,42 Dolar

Satış: 3.312,31 Dolar

BİLEZİK FİYATLARINDA DA GERİLEME DİKKAT ÇEKİYOR

Altın fiyatlarındaki düşüş 22 ayar bileziğe de yansıdı. Yatırım ve takı amaçlı tercih edilen 22 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.761,42 TL, satışta ise 3.965,15 TL seviyesinden işlem görüyor. 14 ayar bileziğin gram fiyatı ise alışta 2.256,05 TL, satışta ise 3.202,86 TL olarak kaydedildi.

Piyasa uzmanları, altındaki bu düşüş trendinin ABD-Çin ilişkilerinin seyrine göre şekillenebileceğine dikkat çekerken, yatırımcıların kısa vadeli işlemlerde temkinli olması gerektiğini vurguluyor. Öte yandan, jeopolitik risklerin yeniden artması halinde altında yeniden yukarı yönlü hareketlerin gözlemlenebileceği belirtiliyor.