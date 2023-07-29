Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinde yatırımlara yön vererek hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Kivi Teknoloji fabrika inşaat alanında yapılan çalışmaları da inceleyip açıklamalar yaptı.

Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinde alt yapı çalışmalarının tamamen bittiğini kaydeden Başkan Coşar, Organize Sanayi Bölgesindeki çalışmaların tamamlandığında yatırım ve istihdam üssü olacağını kaydetti.

Bölgedeki çalışmaları inceleyip yetkililerden konu hakkında bilgi alan Başkan Coşar, “Altyapı çalışmalarını tamamen bitirdiğimiz Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemizde üstyapı çalışmalarına başladık. Bölgemizde planlı şekilde yatırımlarımıza yön vererek hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Fabrika inşaatı çalışmasını da inceleyen Coşar, “Kivi Teknoloji fabrika inşaatını son hızla sürdürüyor. Üretim yapacak olan tüm yatırımcıların başımızın üzerinde yeri vardır. Yatırım ve istihdam üssü Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan