Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki hareketlilik üzerine yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, altın ve gümüş piyasalarında dikkat çekici açıklamalar yaptı. "Teknik düşüşler kalıcı değildir. Hafta sonu olumsuz haber akışı gelirse, yeni haftaya yükselişle başlama ihtimalimiz kuvvetli" diyen Memiş, kişisel YouTube kanalında altın, döviz, borsa ve gümüş ekseninde yeni haftayı değerlendirdi.

BORSA İSTANBUL'DA DURUM NASIL?

İslam Memiş, Borsa İstanbul'un haftayı 10 bin 891 puandan kapattığını belirtti. "10 bin 900'ün altında kapanış oldu. 10 bin 900 ve devamında 10 bin 750 destek seviyelerini takip edeceğiz. Önümüzdeki hafta 10 bin 800 üzerinde tutunursa, yukarıda 11 bin ve 11 bin 200 puan seviyeleri var. Yurtdışı borsalardaki olumsuz gelişmeler, bizim borsamızı da etkiliyor. Biz borsada beklemeyi tercih ediyoruz" dedi.

DOLAR KURUNDA FED ETKİSİ

Dolar/TL kuru hakkında konuşan Memiş, "Dolar/TL kuru 32.94 seviyesinde. Not artırımından sonra 33 altına sarkan kurda yatay ve sakin bir süreç var. Piyasalar kapandıktan sonra dolar kurunda gevşeme dikkat çekti. 32.80 - 33.10 lira aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Dolar karşısındaki enstrümanlar, Fed'e kadar bu dar bant aralığında kalacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

ALTIN VE GÜMÜŞ YATIRIMCILARINA TAVSİYELER

Ons altının 2390 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, haftayı yüzde 1 yükselişle tamamladığını söyledi. "Ons altın, ons gümüş, gram altın, gram gümüş tarafında ABD borsalarındaki sert satışlardan dolayı olumsuz etkilenme var. 2380 dolar seviyesi güçlü bir destek. Aşağı yönlü kırılmalarda 2360, 2320 doları takip ediyoruz. Yukarıda 2420 dolar direnci var. Altın ve gümüşte panik yapmayın, hatta nakdiniz varsa ilave yapın" dedi.

GRAM ALTIN YATIRIMCISI DİKKAT

Gram altın hakkında ise, "Gram altın 2565-2579 lira aralığında serbest piyasalarda. Dolar tarafında stabil durum olduğu için, gram altın ons altını takip ediyor. Yıl sonundaki 3000-3500 aralığını beklediğimiz için elimizdeki varlıklara sahip çıkacağız" diye konuştu.

GÜMÜŞ PİYASASINDA SON DURUM

Ons gümüşün 27.93 dolara gerilediğini belirten Memiş, "Bu hafta değer kaybetti. Hem rasyo yükseldi hem de emtia fiyatları satış yedi. Fırsat kollayanlara fırsat verdi. 28.60 - 28.80 dirençlerimiz var yukarıda" ifadelerini kullandı. Gram gümüşün de ons gümüşten olumsuz etkilendiğini ve 29 lira 56 kuruşa gerilediğini söyleyen Memiş, "Bu yıl beklentimiz 37 lira, 37 dolar olduğu için düşüşler yine bir alım fırsatı. Bu hafta gümüş daha alınabilir bir enstrüman olarak karşımıza çıktı" dedi.

Memiş, teknik düşüşlerin kalıcı olmadığını ve piyasaların Fed'e kadar baskılanacağını ifade ederek, yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.