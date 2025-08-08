Emlak Konut GYO güvencesiyle İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilecek Damla Kent projesine ilişkin Gayrimenkul Sertifikası’nda talep toplama süreci 8 Ağustos Perşembe günü sona erecek. 4 Ağustos’ta başlayan süreçte, yatırımcılar 7,59 TL sabit fiyatla Borsa İstanbul üzerinden ‘DMLKT’ işlem koduyla talepte bulunabiliyor.

Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Gayrimenkul Sertifikası Nasıl Alınır?

Gayrimenkul Sertifikası almak isteyen yatırımcıların, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım gibi banka ve aracı kurumlardan yatırım hesabı bulunması gerekiyor. Hesaplar, şubelerden ya da mobil/internet bankacılığı üzerinden açılabiliyor.

Hesap açılışının ardından, Borsa İstanbul işlemleri için uygun hale getirilen yatırım hesapları üzerinden, sertifikalar hisse senedi alımına benzer şekilde edinilebiliyor. Alım işlemi için yatırımcılar, mobil ya da internet şubelerinde “İşlemler > Yatırım ve Hisse Senedi > Halka Arz İşlemleri > Talep Girişi” adımlarını takip ederek, ‘DMLKT’ işlem kodunu seçip almak istedikleri sertifika adedini girerek işlemlerini tamamlayabiliyor.

Damla Kent: 1 Milyon 257 Bin Metrekarelik Proje

Başakşehir'de konumlanan Damla Kent projesi, toplam 1 milyon 257 bin 629 metrekarelik alan üzerine inşa ediliyor. Proje kapsamında 5 bin 325 konut ve 244 ticari alan yer alıyor. Halka arz edilen ilk etapta 1.540 konut bulunuyor.

Projede, 1+1’den 4+1’e kadar uzanan farklı konut seçeneklerinin yanı sıra geniş meydanlar, parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otopark, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi sosyal donatılar yer alıyor. Damla Kent; Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne yakın konumuyla dikkat çekerken, İstanbul Havalimanı’na 20 kilometre mesafede yer alıyor. Proje, Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5 bağlantı yollarına yakınlığı ile de ulaşım avantajı sunuyor. Ayrıca, üç metro hattı ve bir tramvay hattına da erişim imkânı bulunuyor.

Üç Farklı Kazanç Seçeneği Sunuluyor

Emlak Konut tarafından halka arz edilen Gayrimenkul Sertifikası modeli, yatırımcılara üç farklı kazanç seçeneği sunuyor:

1. Konut Edinme Hakkı (Asli Edim): Yatırımcı, bütçesine uygun miktarda sertifika biriktirerek proje sonunda istediği konuta sahip olabiliyor.

2. Nakit Kazanma Hakkı (Tali Edim): Konut almak istemeyen yatırımcılar, proje sonunda açık artırmayla satılacak dairelerden elde edilecek geliri payları oranında nakit olarak alabiliyor.

3. Alım-Satım: Sertifikalar, Borsa İstanbul üzerinden alınıp satılarak piyasa koşullarına bağlı olarak kazanç elde edilebiliyor.

Halka Arz Sonrası Süreç Nasıl İşleyecek?

Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından, Damla Kent Gayrimenkul Sertifikaları 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da “DMLKT” işlem koduyla işlem görmeye başlayacak. Bu tarihten sonra, sertifikalar borsada alım-satım yöntemiyle edinilebilecek. Sertifika fiyatları arz-talep dengesine göre değişiklik gösterecek.

