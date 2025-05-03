Yerköy Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nun 2024/52 sayılı dosyası kapsamında satışa çıkarılan taşınmazlardan ilki, Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Kahya köyünde bulunuyor.

43 bin 121,95 metrekare yüzölçümüne sahip olan tarla niteliğindeki taşınmazın muhammen bedeli 1 milyon 10 bin 347 lira olarak belirlendi. Taşınmaz için KDV oranı yüzde 10 olarak uygulanacak. Satış işlemi iki ayrı ihalede gerçekleştirilecek olup, ilk artırma 26 Haziran 2025 saat 13.30’da başlayıp 3 Temmuz 2025 saat 13.30’da sona erecek. İkinci artırma ise 24 Temmuz-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında aynı saatlerde yapılacak.

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yer alan diğer iki taşınmaz ise arsa niteliğinde. 424,40 metrekarelik 2 no’lu taşınmazın kıymeti 934 bin lira, 430,50 metrekarelik 3 no’lu taşınmazın değeri ise 947 bin lira olarak tespit edildi. Her iki taşınmaz da imar planında 2 kat yapılaşmaya uygun olarak belirlenmiş durumda.

Çiçekdağı’ndaki taşınmazlar için de ikişer ayrı ihaleye çıkılacak. 2 no’lu taşınmaz için ilk ihale 27 Haziran 2025 saat 10.01’de başlayacak ve 4 Temmuz saat 10.01’de sona erecek. İkinci ihale ise 25-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. 3 no’lu taşınmaz için ilk ihale 27 Haziran 2025 saat 11.01’de başlayacak, ikinci ihale ise 25 Temmuz’da başlayıp 1 Ağustos 2025’te sona erecek.

Satışa çıkarılan tüm taşınmazların görsellerine, ihale şartlarına ve detaylı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresinden 2024/52 SATIŞ dosya numarası ile erişim sağlanabiliyor.