Bozok Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre Online Yatay Geçiş Başvuruları 17-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılı merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş başvuru ve değerlendirme takvimi de açıklandı. Buna göre; Online başvuru tarihleri 17-21 Temmuz 2023, akademik birimlerce başvuruların değerlendirilmesi 24-27 Temmuz 2023, birimlerce sonuçların ilan edilmesi 28 Temmuz 2023, kesin kayıt tarihi 31 Temmuz 2023-04 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılacak.

Bozok Üniversitesi önlisans ve lisans düzeyinde kurumlararası ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte başvuru koşullarını şu şekilde açıkladı: “Yozgat Bozok Üniversitesi’ne önlisans ve lisans düzeyinde kurumlararası yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş için başvuracak öğrenciler, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’ hükümleri ve 10 Mayıs 2021 tarih ve 31480 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yozgat Bozok Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen ‘Yozgat Bozok Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler İle İlgili Uygulama Esasları’na uygun olarak başvurularını yapacaklardır. Yozgat Bozok Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlararası Yatay Geçişler ile İlgili Uygulama Esasları, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin http://bozok.edu.tr/ web adresinde yayınlanmaktadır.”

Başvuru şartları hakkında Bozok Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Yatay Geçişler ancak eşdeğer diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Yatay geçiş için öğrencinin; Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.29 (farklı not sistemlerinde YÖK not dönüşüm tablosu dikkate alınır) olması, disiplin cezası almamış olması gerekir. Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş hariç olmak üzere, yatay geçiş için yapılan başvuruların değerlendirilmesinde başarı puanı, öğrencilerin genel not ortalamasının yüzde 50 ağırlığı ile yatay geçiş yapmak istediği programın puan türünde yükseköğretime kayıt olduğu yıldaki ÖSYS/YKS/DGS puanının yüzde 50 ağırlığı alınarak hesaplanır. Ancak Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri için yatay geçiş başarı puanı, öğrencilerin genel not ortalamasının yüzde 30 ağırlığı ile yatay geçiş yapmak istediği programın puan türünde yükseköğretime kayıt olduğu yıldaki ÖSYS/YKS/DGS puanının yüzde 70 ağırlığı alınarak hesaplanır. Farklı not sistemlerindeki GANO’lar YÖK dönüşüm tabloları kullanılarak 4’lük sisteme dönüştürülerek kullanılır. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki GANO’sunun dörtlük sistemde en az 3.15 ve üzeri (farklı not sistemlerinde YÖK not dönüşüm tablosu dikkate alınır) olması veya kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına kayıtlı olan öğrencilerin değerlendirilmesinde; başarı sırası aranan programlar için başarı sırası, başarı sırası aranmayan ve ÖSYS Kılavuzunda öğrenci alınan programlar için ise Türkiye’deki ilgili programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu taban puanı sağlamaları ve ortalamalarının en az 2.29 olması şartı aranmaktadır. (farklı not sistemlerinde YÖK not dönüşüm tablosu dikkate alınır) (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversiteler bu kapsamda değerlendirilecektir.) Yurtdışından yapılan başvurularda, okumuş olduğu bölüme ait ders içeriklerini gösteren doküman, Türkçe tercümelerinin olması (yeminli tercüman), belgelerin aslı/noter tasdikli ya da o ülkedeki Türk dış temsilciliklerimizden tasdikli sureti olması gerekir. Vakıf Üniversitelerindeki öğrenciler, bulundukları yıl itibari ile sınıfında yüzde 10’a girmek veya GANO’sunun dörtlük sistemde en az 3.25 (farklı not sistemlerinde YÖK not dönüşüm tablosu dikkate alınır) ve belgelendirmek şartı ile ilgili bölüm/program yatay geçiş kontenjanlarının yarısından fazla olmamak üzere yatay geçiş başvurusu yapabilirler” denildi.

Online yatay geçiş başvuru için sisteme yüklenecek belgeler ise şu şekilde: “ÖSYS Kılavuzunda bulunan yükseköğretim programına yerleştirildiği gösteren sınav sonuç belgesi, not durum belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğrenim kurumundan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belgenin aslı (Islak imzalı ve mühürlü veya e-imzalı), disiplin cezası almadığını gösteren belge (Transkript belgesinde ‘Disiplin Cezası Almamıştır’ ibaresi varsa ayrı bir belge yüklenmeyecektir.), öğrenci belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir), ders İçerikleri, Türkiye’de bulunan Vakıf Üniversitelerinden gelecek öğrencilerden bulundukları yıl itibari ile sınıfında yüzde ona giren öğrencilerin yüzde 10’a girdiğine dair belge getirmesi gerekmektedir (3,25 Ortalamaya sahip olan öğrencilerden bu belge istenmeyecektir).” Haber Merkezi