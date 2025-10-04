Kırıkkale’de kuyumcudan evine dönerken kaldırımda dinlenen yaşlı kadının unuttuğu yaklaşık 600 bin TL değerindeki altınların bulunduğu kese, polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemesi sonucu kısa sürede bulundu.

Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana gelen olayda. H.Y. isimli yaşlı kadın, kuyumcudan aldığı altınlarla birlikte evine giderken kaldırımda oturup dinlendi. Bir süre bekledikten sonra yoluna devam eden kadın, eve gittiğinde içinde altınların bulunduğu kesesini unuttuğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yol güzergahındaki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, kadının oturduğu yerde unuttuğu keseyi bir çocuğun alıp cebine koyduğu anların net bir şekilde kaydedildiği belirlendi. Polis, yüz tanıma sisteminden şahısların kimliklerini tespit etti.

İkametinde gözaltına alınan Z.K. isimli kadın, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kesede bulunan yaklaşık 600 bin TL değerindeki 2 bilezik, 7 gram altın, 1 çerçeveli altın kolye, 1 tektaş yüzük, 1 çift altın küpe, 1 altın künye ve 2 yarım altın H.Y.’ye teslim edildi.