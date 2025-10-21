Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan 77 yaşındaki kadın evinde ölü halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Erciyesevler Mahallesi Enginar Caddesi’de bulunan binada ikamet eden A.Ç.'den haber alamayan yakınları eve gidince A.Ç.’yi hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede A.Ç.'nin hayatını kaybettiğini öğrenildi. Yapılan incelemelerde A.Ç.'nin ölümü normal ölüm olarak değerlendirildi.

Yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

