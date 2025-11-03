Evinin mutfağında kafasından tabancayla vurulmuş halde bulunan 81 yaşındaki bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bayram Karavin (81), evinin mutfağında sandalyede oturur vaziyette, masaya yığılmış halde yakınları tarafından kanlar içinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasının arka sağ kısmından girip sol alnının üst kısmından çıkan kurşunla ağır yaralandığı belirlenen Karavin, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde bir adet tabanca ele geçirildi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun'da İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.