Tüm dünyada en çok tüketilen uyarıcılardan biri olan Kafein, başta kahve olmak üzere çay, enerji içeceği ve hatta bazı ilaçlarda bile bulunuyor.

Şimdi ise bilim insanları bu psikoaktif maddenin, vücudun DNA hasarına verdiği tepkiyi düzenlediğini ve enerji metabolizmasını olumlu yönde etkilediğini ortaya çıkardı.

İlginç Deney

Çalışmayı yöneten John-Patrick Alao ve ekibi, insanlar gibi temel hücresel süreçleri paylaşan tek hücreli bir canlı olan maya hücreleri (fission yeast) üzerinde deneyler yaptı.

Bulgular, kafeinin TOR (target of rapamycin) adı verilen, canlılarda yüz milyonlarca yıldır bulunan kadim bir hücresel enerji yolu üzerinde etkili olduğunu gösteriyor.

İlginç şekilde, kafein bu yolu doğrudan değil, dolaylı olarak etkiliyor.

Sağlık Açısından Önem Taşıyor

Anahtar rol ise başka bir hücresel enzimin içerisinde yatıyor.

AMP-activated protein kinase (AMPK) isimli bu enzim, hücrelerin düşük enerji seviyelerinde glikoz ve yağ asidi alımını artırarak enerji dengesini korumasına yardımcı oluyor.

AMPK, hem maya hücrelerinde hem de insan hücrelerinde bulunuyor ve metabolik sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Çalışmanın kıdemli yazarı Charalampos Rallis bu durumu şöyle açıklamış, “Hücreler enerji sıkıntısı çektiğinde, AMPK devreye girerek sistemi dengeler. Bulgularımız, kafeinin bu dengeleyici mekanizmayı harekete geçirdiğini gösteriyor.”

Olumlu Yönünde Etki

Araştırma kafeinin AMPK üzerindeki etkilerinin, hücrelerin büyüme, DNA hasarını onarma ve stresle başa çıkma biçimlerini ciddi şekilde etkilediğini göstermiş.

Bu süreçler ise yaşlanma ve hastalıklarla mücadelede vücudun genel direncini belirliyor.

Araştırma ekibine göre gelecekte, bu etkiyi daha doğrudan sağlayacak yaşam tarzı değişiklikleri veya ilaç geliştirme çalışmaları yapılabilir.