Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararı'na göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim atanmıştır.

YASİN EKREM SERİM KİMDİR?

27 Mart 1986 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya gelen Yasin Ekrem Serim, evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Lisans eğitimini Girne Amerikan Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde tamamlamış, yüksek lisansını ise University of Westminster'da Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yapmıştır. Ayrıca Harvard Üniversitesi'nde Müzakere ve İletişim Teknikleri Eğitim Programı ile Güneydoğu Avrupa'da Liderlik Programı sertifikalarını almıştır.

Yasin Ekrem Serim, 2010-2012 yılları arasında Avrupa Birliği Bakanlığı'nda danışman olarak görev yapmış, 2013-2014 yıllarında Başbakanlık Müsteşarı Özel Kalem Müdürü olarak hizmet vermiştir. 2014-2015 döneminde Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Özel Kalem Müdürü olarak görev almıştır. 2015-2016 yılları arasında Başbakan Yardımcısı Danışmanı olarak, 2016-2018 yılları arasında ise Dışişleri Bakanı Başdanışmanı olarak çalışmıştır. 2018-2020 yılları arasında Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmıştır. 2020'den 14 Ekim 2022 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü ve Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü olarak görev üstlenmiştir. Serim son olarak Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.