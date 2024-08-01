Filistin ulusal mücadelesinin önde gelen isimlerinden biri olan Yaser Arafat, ölümünden yıllar sonra bile hala geniş çapta tartışılan bir figür. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) uzun yıllar liderliğini yapan Arafat’ın hayatı ve ölümü hakkındaki detaylar haberimizde...

YASER ARAFAT KİMDİR?

Yaser Arafat, gerçek adıyla Muhammed Abdurrahman Abdurrauf Arafat el-Kudva el-Hüseyni, 4 Ağustos 1929’da Kahire’de doğmuş ve 11 Kasım 2004’te Paris’te hayatını kaybetmiştir. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) kurucusu ve Filistin Ulusal Yönetimi'nin ilk başkanı olarak tanınan Arafat, Filistin'in özerkliği için İsrail'e karşı uzun süre mücadele etmiştir. 1958-1960 yılları arasında el-Fetih örgütünü kurarak liderlik yapmış ve İsrail’in varlığına karşı sert bir duruş sergilemiştir. Ancak, 1988 yılında BM Güvenlik Konseyi'nin 242 sayılı kararını kabul ederek bu tutumunu değiştirmiştir.

1960'ların sonu ve 1970'lerin başında, el-Fetih'in Ürdün ile yaşadığı anlaşmazlıklar ve 1978-1982 yıllarında İsrail'in Lübnan'ı işgali sırasında çeşitli zorluklarla karşılaşmıştır. Filistinliler Arafat'ı özgürlük savaşçısı olarak görürken, İsrailliler onun terörist faaliyetlerde bulunduğunu savunmuştur.

YASER ARAFAT NASIL ÖLDÜ?

Arafat, hayatının son yıllarında FKÖ ile İsrail arasında barış müzakerelerine katılmıştır. Bu süreçte 1991 Madrid Konferansı, 1993 Oslo İlkeler Anlaşması ve 2000 Camp David Zirvesi gibi önemli görüşmelerde yer almıştır. 1994 yılında İzak Rabin ve Şimon Peres ile birlikte Nobel Barış Ödülü'nü kazanmıştır. Ancak, bu dönemde Hamas ve diğer militan gruplar, Arafat’ın otoritesini sarsarak güç kazanmaya başlamıştır.

2001 sonlarına doğru İsrail tarafından esir alınan Arafat, ölümünden kısa bir süre önceye kadar Ramallah'ta bulunan Mukata'a merkezinde üç yıla yakın esir tutuldu. 2004 yılının sonlarında, Mukata'a merkezinde iki yılı aşkın bir süredir İsrail Ordusu tarafından zorla tutulmaktayken hastalandı ve komaya girdi. İsrail, iki yılın ardından Arafat'ın tedavisi için Mukata'a merkezinden çıkıp Paris'e gitmesine izin verdi. Arafat, Paris'te yaklaşık iki hafta tedavi görmesine rağmen sağlığına kavuşamadı. Gerçek ölüm sebebi tam olarak bilinmese de doktorlar idiyopatik trombositopenik purpura ile sirozdan bahsettiler, ancak otopsi yapılmadı. Arafat, 11 Kasım 2004 günü 75 yaşında hayatını kaybetti.