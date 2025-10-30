Bir döneme damga vuran Hepsi Grubu’nuhn üyesi Yürük, basında yer alan haberler sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Yasemin Yürük, emekli futbolcu Pascal Nouma ile aşk yaşadığına yönelik haberler sonrası merak edildi. Belçika’da çekimleri süren “The Traitors Türkiye” programında ikili arasında aşk başladığı iddia edildi. Söylentiler sosyal medyayı karıştırdı.

Yasemin Yürük Kimdir

Yasemin Yürük, 1986 yılında İstanbul'da doğsa da aslen Mersinlidir.

Yasemin Yürük, Lütfü Banat İlköğretim okulu ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet konservatuvarı Bale Bölümü’nde eğitim almıştır. Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nden mezun olmuştur.

2004 yılında Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Gülçin Ergül ile birlikte Hepsi grubunu kurmuşlardır. Grubun menajerliğini Cemre Kemer'in annesi Şebnem Özberk yürütmüştür. Hepsi grubu ile birlikte 2005 yılında 'Dikkat Şahan Çıkabilir' ve 'Avrupa Yakası' gibi dizilerde rol almış, 2006 yılında 'Kısık Ateşte 15 Dakika' filminde Berna karakterini canlandırmıştır.

2007-2008 yılları arasında 'Hepsi Bir' adlı dizide Yasemin karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır. Hepsi grubu 2013 yılında dağıldıktan sonra Yasemin Yürük, kişisel spor antrenörlüğü yapmaya başlamıştır. Müzik kariyerine devam eden Yürük, 2022 yılında 'Düştüm Gülüşüne' adlı bir single çıkarmıştır.

Şok İddia!

Çekimleri Belçika’da devam eden 'The Traitors Türkiye' programında sürpriz bir yakınlaşma yaşandı.

Sosyal medyada aşk iddiaları yankılandı..

Programda Pascal Nouma ile Yasemin Yürük’ün çekimler sırasında birbirine yakınlaştığı ve aralarında bir aşk doğduğu iddia edildi.

Henüz ne Yasemin Yürük'ten ne de Pascal Nouma'dan konuya dair bir açıklama gelmedi.