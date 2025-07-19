Yasemin Dursun Kimdir Kaç Yaşında?

Yasemin Dursun’un yaşı ve doğduğu yer hakkında çok fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Güzelliği ve zarifliğiyle dikkat çeken Yasemin Dursun eşi ve çocuklarıyla birlikte gözlerden uzak bir şekilde yaşamaktadır. Yasemin Dursun’un özel yaşantısına dair detaylar kendi resmi sosyal medya hesabından paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.

Yasemin Dursun Kiminle Evli Kaç Çocuğu Var?

Yasemin Dursun, 26 Mart 2017’de mili takım futbolcusu Serdar Dursun ile evlendi. Çiftin bu evliliğinden ilk oğulları Eymen Serdar Dursun isminde bir oğlu oldu. 2024 yılında ikinci çocuklarına hamile kalan Yasemin Dursun, 17 Temmuz 2025 günü Elanur Dursun adında bir kızı dünyaya geldi. Çift, 4 kişilik bir aile olduğu anları fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yasemin Dursun'un Mesleği Nedir?

Yasemin Dursun’un mesleği psikologdur. Fakat Yasemin Dursun’un psikologluk kariyerini yapıp yapmadığına dair herhangi net bir bilgi bulunmaktadır.