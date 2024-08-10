Yasemin Adar Yiğit, 6 Aralık 1991 tarihinde Balıkesir'de doğmuştur. Serbest stil 76 kilo kategorisinde mücadele eden Adar, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da güreş kariyerine devam etmektedir. 2017 ve 2022 yıllarında iki kez Dünya Şampiyonu olan Adar, 2016'dan itibaren yedi kez Avrupa Şampiyonu olma başarısını göstermiştir. 2020 Yaz Olimpiyatları'nda kazandığı bronz madalya, Türkiye'nin kadın güreş tarihinde elde edilen ilk Olimpiyat madalyasıdır.

Balıkesir'in Çiçekpınar köyünde doğan Yasemin Adar, Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördüğü sırada hentbol ve atletizmle ilgilenmiştir. Atletizmde gülle atma dalında Türkiye dördüncüsü olan Adar, 2011 yılında güreş kariyerine Balıkesir Gençlik Spor Kulübü'nde başlamıştır. Temel güreş eğitimini antrenörler Kemal Kurt ve Aslan Seyhanlı'dan almış, Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olmuştur. Niğde’de beden eğitimi öğretmenliği yapmış ve Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nda yüksek lisans yapmıştır. 2021 yılında Erdem Yiğit ile evlenmiştir.

Yasemin Adar, uluslararası alandaki ilk büyük başarısını 2013 Mersin Akdeniz Oyunları'nda 72 kg kategorisinde altın madalya kazanarak elde etti. 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 75 kilo kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu. 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 75 kiloda altın madalya kazanarak Türkiye'nin dünya şampiyonu olan ilk kadın güreşçisi olarak tarihe geçti. 2018'de ENKA Spor'a transfer olan Adar, aynı yıl Avrupa Şampiyonası'nda 76 kiloda altın madalya ve Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

2020 Yaz Olimpiyatları'nda kazandığı bronz madalya ile Türkiye'ye kadın güreşte ilk Olimpiyat madalyasını kazandıran Yasemin Adar, 2022'de Avrupa Güreş Şampiyonası ve Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır. 2023 yılında Zagreb'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Adar, 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yedinci kez Avrupa şampiyonu olmuştur. Ayrıca, 2024 Avrupa Güreş Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nda Türkiye'ye Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar serbest stil 76 kiloda kota kazandırmıştır.