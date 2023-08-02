Toplantıda YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a rektörlük atama belgesi takdim edildi.

YÖK Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda yeni atanan rektörler Prof. Dr. Erol Özvar ile bir araya geldi. Toplantıda üniversitelerin genel durumları, eğitim-öğretim faaliyetleri, hedefleri ve projeleri gibi birçok konu başlığında değerlendirmelerde bulunuldu.

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Toplantıda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bozok Üniversitesine Rektör olarak  atanan Prof. Dr. Evren Yaşar’a rektörlük atama belgesi YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından takdim edildi. Haber Merkezi