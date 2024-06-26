AK Parti'nin kurucu isimlerinden ve partinin ilk Dışişleri Bakanı olan emekli diplomat Yaşar Yakış, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Eski diplomat Yakış, 2016 yılında AK Parti'den ihraç edilmişti.

YAŞAR YAKIŞ KİMDİR?

1938 yılında Düzce'de doğan Yaşar Yakış, kariyerine Anvers Başkonsolosluğu muavin konsolosu olarak başladı. Lagos, Roma ve Şam Büyükelçilikleri ile Brüksel’deki NATO Daimi Temsilciliği gibi önemli görevlerde bulundu.

1985 yılında, Türkiye Cumhurbaşkanı'na İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komite Başkanlığı görevinde sekretarya hizmeti sunmak üzere kurulan İSEDAK Koordinasyon Kurulu’nun başkanlığını üstlendi.

1988'de T.C. Riyad Büyükelçisi olarak atanan Yakış, ardından T.C. Kahire Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi'nde Daimi Temsilci olarak görev yaptı. 1992-1995 yılları arasında Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

2001 yılında Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli olan Yakış, AK Parti'nin kurucu üyelerinden biri olarak siyasete atıldı ve partinin Genel Başkan Yardımcılığı ile Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği gibi önemli pozisyonlarda bulundu.

3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Düzce milletvekili seçilen Yakış, 18 Kasım 2002 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı olarak atandı. Görevini daha sonraki hükûmet değişikliğinde Abdullah Gül'e devretti.

Milletvekilliğini bıraktıktan sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi.

Yakış, başta dış politika konusunda olmak AK Parti'ye yönelttiği eleştirilerle dikkat çekmesinin ardından kurucusu olduğu partiden 28 Mart 2016'da ihraç edildi.