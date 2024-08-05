Uluslararası ilişkiler ve coğrafya alanlarında önemli bir akademik kariyere sahip olan Yaşar Hacısalihoğlu, Türkiye'nin tanınmış isimlerinden biridir. Peki, Yaşar Hacısalihoğlu kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Detaylar haberimizde...

YAŞAR HACISALİHOĞLU KİMDİR?

İlhan Yaşar Hacısalihoğlu, 5 Nisan 1964 tarihinde doğmuş olup, Türk uluslararası ilişkiler uzmanı ve coğrafyacı olarak tanınmaktadır. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin rektörü olarak görev yapmaktadır. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi'nden Beşeri, Siyasi ve İktisadi Coğrafya alanında lisans diplomasını aldıktan sonra, ilk yüksek lisansını 1988'de İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nde, ikinci yüksek lisansını ise 1999'da Mimar Sinan Üniversitesi Bölge Planlama alanında tamamladı.

1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktorasını bitiren Hacısalihoğlu, 2002'de Doçent, 2008'de ise Profesör unvanını aldı. İstanbul Üniversitesi, Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ABD Texas State Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı.

Hacısalihoğlu, İstanbul Üniversitesi'nde lisans seviyesinde "Uluslararası Siyasal Ortam ve Türkiye" ve "Türkiye'nin Siyasal Coğrafyası: Sorunlar-İlişkiler" derslerini vermiş, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ise "Küreselleşme Mekansal Etkileri ve Türkiye" ve "Jeopolitik ve Jeostratejik Analizler" konularında dersler sunmuştur. Ayrıca Harp Akademisi Komutanlığı, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Kuvvet Akademisi'nde çeşitli jeopolitik ve jeostratejik konular üzerine dersler vermiştir.

Şu anda İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta, aynı zamanda üniversitenin rektörü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin dekanıdır.

YAŞAR HACISALİHOĞLU'NUN YAYINLARI VE KATKILARI

Hacısalihoğlu'nun çok sayıda makalesi, sempozyum ve panel sunumları bulunmaktadır. Ayrıca "Yeni Jeopolitik Hamleler ve Türkiye", "Küreselleşme, Mekansal Etkileri ve İstanbul" ve "Yeni Dünya Düzeni Arayışı ve Türkiye" gibi kitapları bulunmaktadır. Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığı da yapmaktadır.

YAŞAR HACISALİHOĞLU'NUN YAŞI

5 Nisan 1964 doğumlu olan Yaşar Hacısalihoğlu, 2024 itibarıyla 60 yaşındadır.