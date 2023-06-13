Başkan Evcimen, 13 Haziran 1989 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik meslekleri yasal statüsüne kavuştuğunu ifade etti.

Evcimen yaptığı açıklamada; “Geçen bu süre içerisinde birlik ve beraberliğimizi koruyarak etkin, saygın ve güçlü bir meslek camiası inşa eden meslek mensuplarımız, ülke ekonomisinin gelişimi için büyük bir özveriyle çalışan, topluma değer üreten, işletmeler ve kamunun güven sağlayan danışmanları oldular. Teknolojinin hızlı gelişimine her zaman ve her koşulda en hızlı şekilde ayak uyduran Mali Müşavirler, tüketim ekonomisinden, döngüsel ekonomiye geçişte ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında kilit bir rol üstlenmektedirler. Meslek camiamız, ülkemizde ve dünyadaki tüm gelişmeleri her zaman yakından izleyerek, yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmıştır. 1989 yılında umutla, bugün gururla ve hep birlikte, gelecekte gelişerek ve büyüyerek var olacak mesleğimizin yasal statüye kavuşmasının 34. yıl dönümünde mesleğin bugünlere gelmesinde emeği geçenlere gönülden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir