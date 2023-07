Havaların ısınmasıyla birlikte yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde ormanları korumak adına yeni kararlar alınarak bazı yasaklar konuldu.

Önceki günlerde Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmişti.

Düzenlenen toplantıda alınan yeni kararlar açıklandı. Olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yeni kararlar Yozgat Valiliği yetkilileri tarafından duyuruldu.

Önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle Yozgat’ta orman yangınlarının artabileceğinin değerlendirildiği toplantıda, milli servet olan ormanlar yangına karşı korunacak.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre Yozgat’ta mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağının görülmesin ardından alınan yeni kararlar çerçevesinde 05 Temmuz 2023 tarihinden 11 Eylül 2023 tarihine kadar her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı.

Duyurulan kararlarda; Orman kenarında mangal, semaver, ataş yakmak ve orman yangınına sebebiyet verebilecek maytap, havai fişek vb. malzemelerin kullanılması ile Milli Park ve Tabiat Parklarında, piknik alanlarında saat 20.00 ile 07.00 saatleri arasında mangal, semaver ve ateş yakmanın yasaklandığı söylendi.

Alınan kararlarda, “Orman yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve orman ilişiği olmayan köyle ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Yozgat İli genelinde bulunan Milli Park ve Tabiat Parklarında, piknik alanlarında saat 20:00 ile 07: 00 saatleri arasında mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır. Yozgat ili genelinde günün her saatinde yer ateşi yakmak yasaktır. Yozgat Çamlığı Milli Parkı içinde Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığı, Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir mobil ekip kurulacaktır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaktır” ifadelerine yer verildi.

Alınan kararların devamında ise, “Enerji Nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (ÇEDAŞ VE TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. İlçe Kaymakamlıklarımız ile 9. Bölge Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekildi gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlıklarımızın emriyle tüm kamu kurumları, özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. 9. Bölge Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez’ in koordinasyonunda STK’lar ile yangın riskine karşı tedbir alınması sağlanacaktır. 112 Acil çağrı merkezi olası yangın ihbarlarına karşı daha duyarlı olacaktır. Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 Sayılı Orman kanunu, Türk Ceza Kanunu ve kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır. Bu karar hükümleri 05 Temmuz 2023-11 Eylül 2023 tarihleri arasında uygulanır. Bu karar hükümleri Yozgat Valiliği tarafından yürütülür” denildi. Melike Aslı Arslan