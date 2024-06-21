Kurban Bayramında 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar memleketinin yolunu tuttu. Vatandaş il dışından bayramlaşmak için Yozgat’a ailelerin yanına geldi.

9 günlük tatilde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, ormanlık alanda ağaçların gölgesi altında bir yandan mangal ve semaver yakarken bir yandan da yürüyüş yapıp oyun oynayarak bayram tatilinin tadını çıkardı.

Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda, doğa ile iç içe olmak isteyen vatandaşlar hem piknik yaptı hem de ailece güzel vakit geçirdi.

UZMANLAR UYARDI!

Sıcak havalarla birlikte yeşil alanlarda piknik yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken mangal yapan kişiler de dikkat çekiyor. Yozgat’ta Kurban Bayramı'nda kurbanlıklarını kesen bazı vatandaşlar da kurban etlerini mangal yaparak değerlendirirken uzmanlar, mangal ateşi sırasında yaşanabilecek kazalar ve yanık durumlarına karşı uyardı.

Uzmanlar kısa sürede mangal ateşini yakmak veya ateşini artırmak amacıyla ek olarak kullanılan kimyasal ürünlerin faciaya yol açabileceğini ifade etti.

Yanıklara ilk müdahalenin büyük önem taşıdığını da belirten uzmanlar, “Mangal yaparken yaşanan kazaların ciddi sonuçlar oluşuyor. Kimyasal ürünleri kullanırken halkımızın çok dikkat etmesi lazım, güzel gününüz kötü gün olmasın. Çocukların özellikle uzak tutulması, yanıcı bir ürün kullanırken çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu ürünlerde tam bir standardizasyon olmayabiliyor o yüzden onları kullanırken dikkatli bir şekilde ve önlemler alınarak yapılması gerekiyor” dedi.