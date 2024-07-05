Ankara Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Şefi Nurettin Kadim, ormanlara giriş yasaklarının yaban hayatına büyük bir katkısı olduğunu belirterek, “Hayvanların doğal yaşam alanlarının biraz daha genişlemesine ve daha rahat hareket etmelerine neden oldu. Bu yüzden de buradaki yaban hayatı popülasyonunda bir artış olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

2021 yılında Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 53 ilde çıkan büyük yangınların ardından vatandaşların ormanlara girişleri yasaklanmıştı. Bu karar 2021 yılından günümüze valilikler aracılığıyla Türkiye'nin birçok ilinde yaz aylarında uygulanıyor.

3 BÜYÜK İLDE ORMANLARA GİRİŞ YASAK

Son olarak bu yılın yaz aylarında da Türkiye'nin 39 ilinde ormanlara girişler sonbaharın ortalarına kadar yasaklandı. İstanbul'daki ormanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklanırken, Ankara'da yasak 30 Eylül'e, İzmir'de 31 Ekim'e kadar devam edecek.

“YABAN HAYATINDA BİR ARTIŞ OLDU”

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı Şefi Nurettin Kadim, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak yaban hayatı lokasyonu çerçevesinde sahaya yerleştirdiğimiz fotokapanlar sayesinde yaban hayatını gözlemliyoruz. Gözlemlediğimiz kadarıyla yaban hayatında bir artış oldu” dedi.

“AYI VE DOMUZ POPÜLASYONUNDA ARTIŞ GÖZLEMLEMEKTEYİZ”

Kadim, “Ayı ve Domuz popülasyonunda bir artış gözlemlemekteyiz, fotokapanlara takılan görüntüler sayesinde. Yaban hayatı konusunda bütün hayvanlara zorlu kış şartlarında yem takviyesi yapıyoruz. Yaban hayatı hayvanlarının beslenmesi noktasında elimizden gelen desteği zorlu kış şartlarında biz veriyoruz” ifadesini kullandı.

“YASAK, HAYVANLARIN DAHA RAHAT ETMESİNE NEDEN OLDU”

Ormanlara giriş yasaklarının yaban hayatını koruduğunu ve büyük bir fayda sağladığını belirten Kadim, “Doğal olarak ormanlardaki insan baskısını azalttığı için hayvanların doğal yaşam alanlarının biraz daha genişlemesine ve daha rahat hareket etmelerine neden oldu. Bu yüzden de buradaki yaban hayatı popülasyonunda bir artış olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

“YABAN HAYVANLARIYLA KARŞILAŞILDIĞINDA HEMEN UZAKLAŞILMALI”

Yaban hayvanlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Kadim, şu uyarılarda bulundu:

“Genelde biz vatandaşlarımıza hava karanlık olduktan sonra yaban hayatının yoğun olduğu yerlere tek başlarına gitmemelerini tavsiye ediyoruz. Grup halinde yürürlerse yanlarında ses çıkaracak düdük gibi bir alet olursa hayati tehlike noktasında önemli engelleyici oluyor. Yaban hayvanlarıyla karşılaştığımız zaman hemen uzaklaşmamız lazım. Yüksek ses çıkararak o alandan uzaklaşırsak biz hayvana bir şey yapmadığımız sürece hayvanda bize bir şey yapmayacaktır.”

Kadim, fotokapanlara takılan hayvanların görüntü sıklığına ve mevkilerine bakıldığında yapılan değerlendirmelerde yaban hayatında önemli artışlar olduğunu da sözlerine ekledi.