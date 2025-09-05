Elazığ’da bir başkomiser, evine gelen ve eşini jandarma personeli Orhan Ö. ile gören şahsı olay yerinde silahla öldürdü.

Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, başkomiser Metin.K. öğle vakti evine geldi.

Evine giren Metin.K., Orhan.Ö. (44) ile karşılaştı. Bunun üzerine çıkan sözlü tartışma ve kavga sonucu, başkomiser belinden çıkardığı tabancayla Orhan Ö’ye defalarca kez ateş etti. Orhan.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.