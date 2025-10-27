MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yabancı dijital medya platformlarından alınan vergilerin artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Teklif ile Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, "verginin konusu"nu içeren ilgili maddesinde değişiklik öngörülüyor.

Zam Kapıda Geliyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından sunulan yasa teklifine göre, bu platformlardan alınan vergilerin oranı %7,5’ten %12,5’e çıkarılacak.

Kanun Neyi Kapsıyor?

Kanun teklifine göre sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, program sağlayıcı ya da uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar vb.) dijital ortamda satışından vergi alınacak.