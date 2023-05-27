Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), parklardan toplanan atık çimler ve Ankara Toptancı Hali'nden temin edilen yaş sebze ve meyveleri kompost yöntemiyle organik gübreye dönüştürüyor.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesine bağlı BELKA AŞ ile Ankara Toptancı Hali arasında imzalanan protokol çerçevesinde yaş meyve-sebze atıkları ve parklarda biçilen çim, Sincan Tatlar bölgesinde 500 metrekarelik alana kurulan Hasan Yalçıntaş Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Merkezi’ne getiriliyor. İki hafta boyunca kapalı bir alanda çürümeye bırakılan atıklar daha sonra kompost edilerek organik gübreye dönüştürülüyor.

"Çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik ilkesi" doğrultusunda başlatılan geri dönüşüm projesi kapsamında iki ayda elde edilen 100-120 ton organik gübre, park ve bahçelerde çim ekimi ile süs bitkilerinin dikiminde kullanılıyor. Kullanılan organik gübre sayesinde toprağın ve yeraltı su kaynaklarının kirlenmesi engelleniyor. AA

