Yeni yasayla birlikte engelli ve malulen emeklilikte yaş şartı kaldırılırken, emeklilik için vergi indirimi belgesi alma zorunluluğu da sona erdi. Artık süreç yalnızca SGK Sağlık Kurulu raporuna dayanacak.

Vergi İndirimi Yerine SGK Raporu Yeterli

Meclis’te onaylanan yasa ile bürokratik engeller ortadan kalkıyor. Önceden gerekli olan vergi indirimi belgesi artık istenmeyecek, emeklilik için yalnızca SGK’nın düzenleyeceği sağlık raporu yeterli olacak. Bu sayede emeklilik başvurularının daha hızlı ve kolay sonuçlanması bekleniyor.

Malulen Emeklilikte 1800 Günle Yaşsız Emeklilik

Yeni düzenlemeye göre çalışma gücünün en az %60’ını kaybeden kişiler, yalnızca 1800 gün prim ödemesiyle yaş şartı aranmadan emekli olabilecek. Ancak malulen emekli olanların yeniden çalışma hayatına dönmeleri halinde maaşlarının kesileceği de özellikle vurgulandı.

Engelli Vatandaşlara Kademeli Erken Emeklilik

En az %40 engelli raporu bulunan çalışanlar için de erken emeklilik yolu açıldı. Prim gün sayısı ve sigortalılık süresine bağlı olarak, yaş şartı beklenmeden emeklilik hakkı elde edilebilecek.

Sigorta Kollarına Göre Yeni Emeklilik Şartları

SSK’lılar (4A): 2008 öncesinde sigortalı olanlar için, engellilik oranına göre 3.700 ile 4.100 gün arasında prim yeterli olacak.

Bağ-Kurlular (4B): Rapor oranına bağlı olarak 3.960 ile 4.680 gün prim şartı aranacak.

Memurlar (4C): 1 Ekim 2008 öncesi sigorta başlangıcı olan ve en az %40 engelli raporuna sahip memurlar, 5.400 prim günü ile yaş beklemeden emekli olabilecek.

Engelli ve Malulen Emeklilik Arasındaki Temel Farklar

Rapor Oranı: Engellilik için %40, malullük için %60.

Hastalığın Başlangıcı: Engellilikte sigorta öncesi hastalık kabul edilirken, malullükte hastalık mutlaka sigortalılık sonrası başlamış olmalı.

Prim Gün Sayısı: Engellilikte 3.700-4.680 gün, malullükte ise yalnızca 1.800 gün yeterli.

Çalışma Durumu: Engelli emekliler çalışmaya devam edebilirken, malulen emekli olanların maaşı çalışmaya başlamaları halinde kesilecek.

Sigortalılık Süresi: Engelli emeklilikte 15-20 yıl sigortalılık aranırken, malulen emeklilikte bu şart yok.

Malulen Emeklilikte Hangi Hastalıklar Kapsama Giriyor?

Takvim Gazetesi’nin haberine göre aşağıdaki rahatsızlıklar malulen emeklilik için hak tanıyor:

Kanser türleri

Epilepsi, demans, Parkinson

Beyin tümörleri, MS (Multipl Skleroz)

Şizofreni ve bipolar bozukluk gibi ağır psikiyatrik hastalıklar

Organ nakilleri

AIDS

İleri evre siroz

Felç

Kalıcı görme kayıpları

Diğer ağır ve kalıcı sağlık sorunları