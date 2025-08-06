Yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. 30 Ağustos 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) önemli atama ve terfi kararları alındı.

Resmi Gazete’nin 6 Ağustos 2025 tarihli ve 32978 sayılı nüshasında yayımlanan kararlara göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Gürak’ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ise 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirildi.

YAŞ kararları kapsamında, 30 Ağustos 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere; 32 general ve amiral bir üst rütbeye terfi ederken, 61 albay general ve amiralliğe yükseltildi. Kararlarda 29 generalin görev süresi 1 yıl, 478 albayın görev süresi ise 2 yıl uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2025’ten, 43 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025’ten itibaren emekliye sevk edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev süreleri 1 yıl uzatıldı.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde TerfilerKara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Korgeneral Bahtiyar Ersay orgeneralliğe, 7 tümgeneral korgeneralliğe, 15 tuğgeneral tümgeneralliğe terfi etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Tümamiral Rafet Oktar koramiralliğe, 3 tuğamiral tümamiralliğe, 12 albay tuğamiralliğe yükseltildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Korgeneral Rafet Dalkıran orgeneralliğe, Tümgeneral Ergin Dinç korgeneralliğe, 3 tuğgeneral tümgeneralliğe, 10 albay tuğgeneralliğe terfi etti.

TSK’daki general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 itibarıyla 316’dan 332’ye yükselecek.