81 ilde geçerli Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak reels yarışması ile ilgili yetkililerce, hatırlatma yapılarak başvurunun 1 Ekim’de son bulacağı söylendi.

13 ile 29 arasındaki yaş grubunu kapsayan yarışma, 81 ilde düzenlenecek.

Yarışmaya katılacak gençlerin, gençlik kampları etkinliklerinde fotoğraf ya da video çekip kurgulama yapmasının yeterli olduğu açıklandı.

Yarışma hakkında yetkililerce verilen bilgide ise, “Gençlik Kamplarımızda çekeceğin en güzel görüntülerle reels videonu hazırla, ödüllerden biri senin olsun! Video içerikleri GSB Gençlik Kamplarında çekilmiş olmalıdır. Videolarda yerli ya da yabancı müzik kullanılabilir. (Kullanılan müziğin tamamında argo ifadeler yer almamalıdır.) Videolar en fazla 45 saniye, en az 15 saniye uzunluğunda olmalıdır. 9:16 dikey format kullanılmalıdır. Videolar 1 Ekim 2023 tarihinden önce [email protected]’ mail adresine isim, soy isim, telefon ve instagram kullanıcı adı ile birlikte göndermelidir. En geç 1 Ekim 2023 tarihinde reels videoları #BenimKampımGSB etiketi ile kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşılmalıdır. Gönderilen tüm eserler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarında paylaşılabilir, diğer mecralarda yayınlanabilir” denildi.

ÖDÜLLER

1’inciye akıllı saat+bluetooth hoparlör, 2’nciye akıllı saat ve bluetooth kulaklık, 3’üncüye bluetooth hoparlör ve bluetooth kulaklık, 4’üncüye bluetooth kulaklık ve termos, 5’inciye bluetooth kulaklık, 6’ıncıya termos, 7, 8, 9 ve 10’uncu olanlara mansiyon ödülü verilecek. Melike Aslı Arslan