Yozgat Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi uzman personeli kendi çocuklarına yönelik 4 ay süreli yoğun değerler eğitimi düzenleyerek kurum içi yarışma gerçekleştirildi.

Yarışma sonucunda kazanılan ödüller Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, tarafından takdim edildi.

Yarışma sonunda açıklama yapan İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Çocuklarımızın kendi kültürünü ve inancını öğrenerek, davranışlarını daha kontrollü kılması, ahlaki kararlar alması, kendi değerleri ve başkalarının değerleri hakkında bilgi edinmesi, kendini ifade etmesi ve belki de en önemlisi çocuğun kendine güven duyması için değerler eğitimi bizler için çok önemli. Bu kapsamda Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi uzman personelince kendi çocuklarına yönelik 4 ay süreli yoğun değerler eğitimi düzenleyerek kurum içi yarışma düzenledik. İtikat, ibadet, ahlak, siyer, milli ve manevi değerleri de kapsatan yarışma sonucu başarılı olan çocuklarımızı ödüllendirdik” şeklinde konuştu. Yasin Nazım Kayhan