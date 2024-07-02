Yozgat Müftülüğü tarafından düzenlenen “Ezanı Güzel Okuma, Etkili Hutbe Sunumu ve Hadis-i Şerif Ezberleme” yarışmaları sonuçlandı.

1-7 Ekim 2024 tarihlerinde kutlanacak olan “2024 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası” sebebiyle düzenlenen yarışmalarda din görevlileri, “Ezanı Güzel Okuma, Etkili Hutbe Sunumu ve Hadis-i Şerif Ezberleme” alanlarında yarıştı.

İl geneli sonuçlarına göre; Merkez Köseyusuflu Köyü İmam Hatibi Yasef Bal “Ezanı Güzel Okuma” yarışmasında, Yenifakılı Hacı Rahmankul Han Cami İmam Hatibi İsmail Gerçek “Etkili Hutbe Sunumu” yarışmasında ve Yerköy Sekili Köyü Şehit Çelebidoğan Cami İmam Hatibi Hamza Kadinan “Hadis-i Şerif Ezberleme” yarışmasında il birincisi oldu. Birinci olan din görevlilerinin bölge yarışmasında Yozgat’ı temsil edeceği bildirildi.

Konu ile ilgili müftülük sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “1-7 Ekim 2024 tarihlerinde kutlanacak olan ‘2024 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ münasebetiyle ‘Ezanı Güzel Okuma, Etkili Hutbe Sunumu ve Hadis-i Şerif Ezberleme’ yarışmaları düzenlendi. Din görevlileri, gerçekleştirilen il finali yarışmasında ezanı en güzel şekilde okuyabilmek, etkili hutbe irat edebilmek ve Hadis-i Şerif Ezberleme için yarıştılar. Değerlendirmeler sonucunda ‘Ezanı Güzel Okuma’ yarışmasında Merkez Köseyusuflu Köyü İmam Hatibi Yasef Bal, ‘Etkili Hutbe Sunumu’ yarışmasında Yenifakılı Hacı Rahmankul Han Cami İmam Hatibi İsmail Gerçek, ‘Hadis-i Şerif Ezberleme’ yarışmasında ise Yerköy Sekili Köyü Şehit Çelebidoğan Cami İmam Hatibi Hamza Kadinan il birincisi olarak ilimizi temsilen bölge yarışmasına katılacaktır” denildi.