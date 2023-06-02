Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibi tarafından organize edilen 40 Ayet 40 Hadis Bilgi yarışması ön eleme turunun ardından Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sarıkaya İlçe Müftüsü Zühtü Elveren, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları, okul idarecileri, öğrencileri ve vatandaşların katılımıyla yapılan final yarışmasıyla sona erdi.

Ön eleme turunda finale kalan okullar arasında gerçekleştirilen yarışma da 1’inci Fatih Ortaokulu, 2’nci Necip Fazıl Kısakürek İHO, 3’üncü Karayakup Kınalı Hasan İHO, 4’üncü Hisarbey Ortaokulu oldu.

Birinci olan okul öğrencilere bin lira ödül alırken, ikinci olan okul öğrencilere 750 lira, üçüncü olan okul öğrencilere 500 lira ödül kazandı.

Ayrıca Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yarışmada finale kalan tüm öğrencilere 500 lira ödül verirken İlçe Müftülüğü ise tüm öğrencilere kitap seti armağan etti. Yarışma jürileri ve soru hazırlama komisyonuna ise kitap seti hediye edildi. Ahmet Ayverdi