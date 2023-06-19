Yozgat’tan da yarışmaya katılmak isteyenler için son başvuru tarihini duyuran Ülkü Ocakları İl Başkanı İrfan Şahbaz, yarışma hakkında da bilgi verdi.

İl Başkanı Şahbaz, “Permakültür Bahçem” yarışmasına katılım başvurularının 21 Haziran Çarşamba günü, saat 23.59’da son bulacağını söyledi.

Yarışmanın Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından hayata geçirileceğini belirten Şahbaz, geleceğin büyük Türkiye’sini inşa ederken, her alanda bilinçli ve kültürlü nesiller yetişmesi için çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Ülkü Ocakları olarak dünyada ve ülkemizde yaşanabilecek sorunlara yönelik çözümler üretebilmek adına çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Şahbaz, “Permakültür, özellikle şehirlerde; balkon, teras ve bahçe gibi değerlendirilebilir alanlarda herkesin kendi sebze ve meyvesini yetiştirmesini sağlayan ve bunun da sürdürülebilir olmasını sağlayan bir tasarım modelidir” dedi ve ekledi: “Ülkü Ocakları olarak Ödüllü Permakültür Bahçem Yarışmasını il ve ilçe teşkilatlarımız olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştireceğiz. Başvuru ve detaylar için; ulkuocaklari.org.tr/başvur.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

Şahbaz, gelecekte gıda kriziyle mücadele kapsamında herkesin tarım ve hayvancılık bilgisinin en az ilkyardım bilgisi kadar olması gerektiğini bildirdi.

Proje kapsamında 81 ilde ülkü ocaklarında eğitimler verilecek ve balkon, bahçe, teras gibi yerlerde arıcılık, kümes hayvancılığı ve sebze meyve üretimi yapılabilecek.

“ÜLKEMİZİN EKOSİSTEMİNİ İYİLEŞTİRELİM!”

Yarışma hakkında bilgilendirici bir açıklamada bulunan Şahbaz, “Sürdürülebilir yaşam için permakültür yolculuğumuza devam ederek dünyamızda ve ülkemizde değişen iklim şartlarının yansıması olan toprak verimsizliğini verimli hale getirmek için Permakültür Bahçem yarışmasını il ve ilçe ocaklarımız arasında başlatıyoruz. Birlikte bahçeler kuralım ülkemizin ekosistemini iyileştirelim! Permakültür bahçe tasarımını bölgesel özellikleri ve ekolojik ilişkileri göz önünde bulundurarak nasıl uygulanacağını gençlerimize aktarmayı ve ülkemizin ekolojik açıdan iyileşmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Permakültür çerçevesinde dayanıklı ve uyumlu insan ekosistemleri oluşturmanın, sürdürülebilir yaşama katkı sağlamanın bilinciyle Permakültür Bahçem projesini gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

“TASARLAYIP FOTOĞRAFLAYIN”

Yarışma sürecini de anlatan Şahbaz, “Özellikle balkon, teras, bahçe gibi değerlendirilebilir alanlar seçilerek permakültür bahçesinin tasarlanması ve kurulumu için hazırlıklara başlanmalıdır. İl veya ilçenin bulunduğu bölgede yetiştirmeye uygun bitkiler seçilmelidir. Bahçe kurulumu, kurulum alanının ilk hali ve kurulum sonrası hali, seçilen bitkiler, sulama ve büyüme gibi süreçler haftalık olarak fotoğraflandırılmalıdır. Çekilen fotoğraflar detaylı açıklamalarla birlikte 5 Ağustos - 10 Ağustos tarihleri arasında teslim edilmek üzere rapor haline getirilmelidir. Yarışmacılar Permakültür Bahçem başlığı altında hazırlayacağı raporu PDF halinde teslim ederken raporda kullandığı fotoğrafları da ayrıca JPEG formatında gönderecektir. Permakültür Bahçem raporu ve fotoğraflar yalnızca belirtilen teslim tarihleri arasında [email protected] adreslerine gönderilecektir. Teslim tarihi dışında gönderilecek çalışmalar kabul edilmeyecektir. Yarışma neticesinde dereceye giren 3 il ve 3 ilçe ocaklarımıza ödül, tüm katılımcı ocaklarımıza sertifika takdim edilecektir” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan