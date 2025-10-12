Bakan Murat Kurum, TOKİ’nin hızlı ve nitelikli çalışmasını “TOKİ yaparsa, böyle yapar” sözleriyle duyurdu.

İstanbul’da deprem riskine karşı başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen “Yarısı Bizden” kampanyası, dönüşümün somut örneklerini ortaya koyuyor.

Üsküdar’da yer alan Özevim Sitesi, kampanya kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeniden inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Proje sayesinde 250 aile, modern, güvenli ve çevre dostu konutlarına kavuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tamamlanan inşaat sürecine dikkat çekti. Kurum, paylaşımında TOKİ’nin kalite ve hız konusundaki başarısına vurgu yaparak, “TOKİ yaparsa, böyle yapar” ifadesini kullandı.

Bakanlık tarafından yürütülen “Yarısı Bizden” kampanyası, hem İstanbul’un depreme dayanıklı hale getirilmesini hem de vatandaşların güvenli konutlarda yaşamasını amaçlıyor. Üsküdar’daki teslim töreniyle birlikte, dönüşüm çalışmalarının şehir genelinde kararlılıkla sürdürüldüğü bir kez daha gözler önüne serildi.