Son dönemde Türk lirasının değer kaybı, nakit para kullanımında büyük sorunlara yol açtı. Enflasyon ve fiyat artışları, 200 TL'lik en büyük banknotun fiziki para kullanımını kısıtlayan önemli bir engel olduğunu ortaya koydu.

Bu nedenle, bankalar ATM’lerde günlük para çekim limitlerini artırarak çözüm arayışına girmişti.

Ancak, bu önlemler yetersiz kalınca, bankalar ATM sistemlerinde köklü değişikliklere gitme kararı aldı. Geçtiğimiz hafta itibarıyla uygulamaya alınan yeni sistemle, ATM’lerde tek tip para kullanımına geçileceği açıklandı.

Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Bankalar, 5, 10, 20 TL ve 50 TL banknotları ATM'lere koymamaya başladı. Bazı bankalar 100 TL banknotları da ATM'lere koymama çalışmalarını sürdürüyor. Yakın gelecekte, ATM’lerde sadece 200 TL banknotlar bulunacak."

Bu yeni uygulama ile ATM’lerden 10, 20 ve 50 TL'lik banknotların çekilmesi mümkün olmayacak. ATM'lerde yalnızca 100 ve 200 TL’lik banknotlar yer alacak.

Bu değişiklikle birlikte, bazı ATM’lerde sadece 100 TL, bazı ATM’lerde ise yalnızca 200 TL banknotlar bulunacak.