Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Futbol İl Temsilciliği tarafından 19 Temmuz 2024 Cuma günü Futbol U-11/12 Minikler Şenliği düzenlenecek.

3 gün sürecek şenlikle ilgili açıklamada bulunan Futbol İl Temsilci Alpaslan Demir, 13 takımın yarışacağını bildirdi.

İl Temsilci Alpaslan Demir, “Yozgat ASKF ve Yozgat İl Temsilciliği olarak cuma günü ilimizde futbol minikler şenliği düzenleyeceğiz. 13 takım katılacak olup 3 gün sürecektir. Yaş kategorisi en büyük 12 yaş ve altı olacaktır” dedi.

Demir, “Bu turnuvaya katılacak bütün takılarımız gönüllerimizin şampiyonudur. Müsabakalar Yozgat Dış Sahada 25 x 2 -50 dakika oynanacaktır. 1 kaleci ile 7 sporcu olmak üzere toplam 8 kişi olacaktır. Oyuncu değişikliği serbesttir. Turnuvada yaş gurubuna dikkat edilecektir. Maçlarda kırmızı kart uygulaması yok. Bütün sporcuların kimlik veya fotokopileri yanlarında bulundurulacaktır. 1. No'lu saha Çamlık tarafı - 2. No'lu saha anayol tarafı. U-11/12 yaş grubu 2012-2013-2014 doğumlu futbolcular oynayabilir” diye konuştu.