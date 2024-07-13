Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 14 Temmuz Pazar günü yapılacak 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumu öncesinde, sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağını duyurdu.

Yozgat’ta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 14 Temmuz Pazar günü yapılacak 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumu öncesinde, il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ KPSS GÜNÜ HİZMET VERECEK

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlükleri, adayların ihtiyaç duyacakları belgeleri temin edebilmeleri için sınav günü saat 07.00-14.30 arasında hizmet verecek.

RANDEVUSUZ İŞLEM KOLAYLIĞI

Açıklamada işlemlerin randevusuz gerçekleştirileceği belirtilerek, adayların zaman kaybı yaşamamaları için nüfus müdürlüklerine başvurudan önce sınava giriş belgelerini ibraz etmeleri gerektiği vurgulandı. Bu sayede adaylar, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamadan belgelerini hızlıca temin edebilecek.