Temmuz ayı kapsamındaki yardımların da 31 Temmuz tarihinde, yani yarın hesaplara yatırılacağı ifade edildi. 2025 yılının aile yılı ile Aile ve Nüfus 10 yılı çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları kapsamında Nüfus Politikaları Kurulu kurduk. Genç ve dinamik nüfus yapımızı, ailelerimizi oluşabilecek her türlü tehlikeden muhafaza etmek için büyük önlemler alıyoruz. Bu kapsamda, beşeri sermayemizi korumak için önemli çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

31 Temmuz’da Paralar Hesaplara Yatırılacak

Bakan Gökbaş, Doğum Destek Sistemi’ne yönelik yaptığı açıklamada ise, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği doğum yardımı tutarına zam yaptı. Bu doğrultuda, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren dünyaya gelen bebekler için yeni destek modeline geçtik ve böylece; ilk çocuğa bir kereye mahsus 5 bin lira, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira para yardımı yapıyoruz” dedi.

Açıklamada, doğum yardımları çerçevesinde şu ana kadar 220 bin 268 hak sahibi annenin banka hesabına toplam 1 milyar 750 milyon lira tutarında para yatırıldığı, Temmuz ayı kapsamındaki yardımların ise 31 Temmuz tarihinde yine hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.