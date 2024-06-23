Turistik Tatvan Treni, 24 Haziran'da Ankara'dan hareket ederek tatilseverlere unutulmaz bir yolculuk deneyimi sunacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Tatvan Treni'nin güzergahında Yozgat'ın da bulunduğunu belirtti. Ancak tren, Yozgat'ta durmayacak olması nedeniyle vatandaşlar tarafından eleştiriliyor.

GÜZERGAH VE DURAKLAR

Turistik Tatvan Treni, Ankara ile Tatvan arasında Kırıkkale, Yozgat, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş üzerinden geçerek Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaşacak. Bakan Uraloğlu, trenin 24 Haziran saat 14.30'da 140 yolcusuyla başkentten hareket edeceğini ve 26 Haziran saat 19.00'da Tatvan'dan dönüş yapacağını belirtti. Yolculuk, toplamda 28 saat sürecek.

TREN KONFORU VE ÖZELLİKLERİ

Bakan Uraloğlu, trenin nostalji ve konforu bir araya getirdiğini vurgulayarak, "Trenimiz ev konforunda seyahat imkanı sunan yataklı vagonlardan oluşuyor. Her odada iki kişi seyahat edebiliyor, odalarda buzdolabı ve lavabo mevcut. Yolcularımız, Anadolu'nun eşsiz manzaraları eşliğinde yemekli vagonlarda sunulan lezzetleri tadabilecek" dedi.

ELAZIĞ VE SİVAS'TA TURİSTİK MOLALAR

Tren, Ankara-Tatvan seferi sırasında Elazığ'da 3 saatlik bir turizm molası verecek. Uraloğlu, bu molada yolcuların Elazığ'ın kültürel ve tarihi dokusunu keşfetme imkanı bulacaklarını söyledi. Tatvan'dan dönüş yolculuğunda ise tren Sivas'ta 3 saat durarak yolcularına şehirde vakit geçirme fırsatı sunacak.

TURİZME KATKI VE ALTERNATİF ROTALAR

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Turistik Doğu Ekspresi ve Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin binlerce yolcuya güzel anılar biriktirdiğini belirterek, "Eşsiz coğrafyalarda süzülen turizm elçisi trenlerimiz, geçtiği illerin ekonomisine de katkı sağlıyor. Ünü ülke sınırlarını aşan ve dünyanın en güzel rotalarından birisinde hizmet veren Turistik Doğu Ekspresi bunun en güzel örneklerinden biri. Turistik Tatvan Treni de bu sezon seferlerini tamamlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi gibi güzergah üzerindeki birçok şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına dokunarak tarihi ve kültürel değerlerle doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak" dedi.

YOZGAT'TA DURMAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Turistik Tatvan Treni'nin Yozgat'ta durmaması, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar, "Turistik Tatvan Treni molada Yozgat'ı es geçecek" şeklinde yorum yaparak durumu eleştirdi. Bu durum, Yozgat halkı arasında trenin neden şehirlerinde durmadığına dair soru işaretlerine yol açtı.

Turistik Tatvan Treni, Türkiye'nin eşsiz doğa ve kültür mirasını yolcularına sunarken, Yozgat'ta durmaması nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Ancak, trenin sunduğu konforlu ve nostaljik seyahat imkanı, diğer duraklardaki turistik aktivitelerle birleşerek unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Turistik Tatvan Treni, güzergahındaki şehirlerin turizmine ve ekonomisine katkı sağlarken, yolcularına da benzersiz anılar biriktirme fırsatı sunuyor.