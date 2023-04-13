Okul Sporları Kapsamında, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası hentbol il birinciliği müsabakasında bütün rakiplerini mağlup ederek şampiyonluk turu atan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu grup müsabakalarında da başarılı olarak yarı finale yükseldi.

Samsun’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen grup müsabakalarında Ordu, Çorum, Nevşehir temsilcileri ile aynı grupta yer alan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu hentbol takımı bütün rakiplerini farklı mağlup ederek grup birincisi olarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Okul Sporları kapsamında düzenlenen Türkiye Okullar arası Hentbol müsabakalarında Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Küçük Erkek Hentbol takımı Samsun’da düzenlenen bölge müsabakalarında şampiyon olarak yarı finallere gitmeye hak kazandı. Hentbol Küçük Erkek takımı Samsun’da düzenlenen bölge şampiyonluğu için çıktığı ilk maçında Ordu’yu 10-3, Çorum’u 12-2, Nevşehir’i ise 12-2 mağlup ederek bölge şampiyonu oldu.

Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmenleri İlker Türkarslan’ı ve Emine Türkarslan’ı öncülüğünde çıktıkları müsabakaları namağlup olarak kazanırken, yarı final müsabakalarında da aynı başarıyı göstermek istiyorlar. Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu zafere taşıyan isimler ise Eymen Anteplioğlu, İsmail Kablan, Mehmet Fetin Şahin, Arda Yıldız, Dahan Efe Mertoğlu, Ömer Faruk Ünsal, Burak Yalçın, Yusuf Emin Parlak, Oğuzhan Aka, Ömer Faruk Aksoy, Yunus Emre Ertek, Erdem Ünlü, Metehan Doğan ve Utku Ilgaz Nazlı oldu. Haber Merkezi