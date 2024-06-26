Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, maaşlar arası fark konusunda emsal bir karara vardı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanları, ayrımcılığa uğrayan çalışanın alabileceği tazminat tutarını hesapladı.

İş Kanunu’nda bulunan eşitlik ilkesine aykırı maaş ödemesi yapılması durumunda iş verenler tazminat ödemek zorunda kalacak.

Erkek ve kadın çalışanlar arasında maaş farkı yaratarak açıkça ayrımcılıkta bulunan iş yeri sahipleri hakkında yargı kararını verdi.

Avukat Songül Demir de konuya ilişkin çalışanları bilgilendirdi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK CEZAYA TABİİ

Demir, aynı işi yaptığı halde kadın çalışanların erkek çalışanlarla düşük maaş almaları durumunda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin verdiği bir emsal kararı örnek gösterdi.

Avukat Demir, kadın işçinin iş verenden ayrımcılık tazminatı alabileceğinin altını çizdi.

Kanunlara göre iş verenlerin eşit davranma yükümlülüğü ve işçiyi gözetme yükümlülüğünün olduğunu aktaran Demir, İş Kanunu’nun 5. maddesinde bu konunun açıkça belirtildiğini söyledi.

4 AYLIK ÜCRET TUTARINDA TAZMİNAT İSTEME HAKKI VAR

Demir ‘Eşit Davranma’ ilkesine aykırı davranan iş verenlerden İş Kanunu kapsamında ayrımcılık tazminatı talep edilebileceğini vurguladı.

Songül Demir, bu tutarın 4 maaşlık bir tazminat olduğunu fakat işçinin diğer hak ettiği tazminatlar, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi haklarını da alabileceğini kaydetti.

MAĞDUR TARAF KADIN OLSUN ERKEK OLSUN SÖZLEŞMEYİ FESH EDEBİLİR

Avukat Songül Demir, kadın çalışanların farklı bir ücret uygulamasına tabi tutulması halinde haklı bir şekilde iş sözleşmesini feshedebileceğini ve ayrımcılık tazminatını da ayrıca talep edebileceğini ifade etti.

İlgili kanun maddesinin sadece kadın çalışanları korumadığını belirten Demir, erkek çalışanların da aynı mağduriyeti yaşaması durumunda fesih ve tazminat hakkına sahip olduğunu dile getirdi.