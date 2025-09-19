Kararın temyiz edilmesiyle dosya Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’ne taşındı.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, erken tahliyelere dair emsal niteliğinde bir içtihat karara imza attı. Bu karara göre, kira süresi bitmeden haklı bir neden olmadan taşınmazı boşaltan kiracılar, ev yeniden kiraya verilene kadar makul süre boyunca kira ve aidat ödemek zorunda kalacak.

Temyiz Sonrası Yerel Mahkeme Kararı Geçersiz Sayıldı

Kiracı, sözleşmedeki 2 yıllık sürenin bitimini beklemeden konutu boşaltarak kira ilişkisini tek taraflı sonlandırdı.

Ev sahibi, kira ve aidatların tahsili için dava açtı. İlk derece mahkemesi, sözleşmeye konulan “3 ay ihbar” şartını dikkate alarak davayı kısmen kabul etti. Ancak ev sahibi kararı temyiz edince, dosya Yargıtay’ın gündemine geldi.

“Makul Süre Kuralına Dikkat”

Dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Hukuk Dairesi şu değerlendirmelerde bulundu:

Erken tahliye: Kiracının 2 yıllık süre tamamlanmadan evi boşaltması erken tahliye sayılır.

Makul süre yükümlülüğü: Kiracı, evin benzer koşullarda yeniden kiraya verilebileceği makul süre boyunca kira ve aidat ödemekle yükümlüdür.

İhbar şartının geçerliliği: Sözleşmede yer alan 3 aylık ihbar şartı, sadece kira süresinin bitiminde yapılacak fesihler için geçerli olabilir. Süresi dolmadan yapılan fesihlerde bu şart uygulanamaz.

Kiracılar İçin Yeni Dönem

Hukukçular, Yargıtay’ın bu kararının hem ev sahipleri hem de kiracılar açısından önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtiyor. Artık, kira süresi tamamlanmadan evi sebepsiz yere boşaltan kiracılar, taşınmaz yeniden kiraya verilene kadar makul süre boyunca kira ve aidat ödemekle yükümlü olacak.

Ayrıca bu karar, ev sahiplerinin mağduriyetlerini daha kolay kanıtlayabilmelerine de imkan sağlayacak.