Isparta’da eşine hakaret edip evden kovan erkek, boşanma davasında tam kusurlu sayıldı. Mahkeme, kadına nafaka ve tazminat ödenmesine hükmetti. Yargıtay, istinaf mahkemesinin kararını onayladı.

Eşine Hakaret Etti, Evden Kovdu

Isparta'da yaşayan bir erkek, eşinin akraba ve tanıdıklarının sık sık evlerine misafirliğe gelmesinden şikâyet ederek boşanma davası açtı. Ekonomik olarak zorlandığını, eşiyle bu durumu konuşmasına rağmen bir sonuç alamadığını öne süren davacı erkek, boşanmak istediğini belirtti.

Davalı kadın ise eşinin iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, kendisine hakaret edildiğini, tehditlerde bulunulduğunu ve ev işlerinde kendisine işçi gibi davranıldığını savundu. Kadın ayrıca karşı dava açarak nafaka ve tazminat talebinde bulundu.

Hakaret ve Şiddet Sabit

Isparta 2. Aile Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda erkeğin, eşine "öküz, çok yiyorsun" diyerek hakaret ettiğini, üzerine yürüyüp evden kovduğunu tespit etti. Mahkeme, kadının sürekli misafir kabul ettiğine dair yeterli delil bulunmadığına karar vererek, erkeği tam kusurlu buldu.

Mahkeme, tarafların boşanmasına, erkeğin kadına 7 bin 500 lira yoksulluk nafakası, 7 bin 500 lira maddi ve 7 bin 500 lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Karar, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi’ne taşındı. İstinaf mahkemesi, kadının eve sık sık misafir kabul etmesini kusur olarak değerlendirerek, tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Bu nedenle kadına ödenmesine karar verilen maddi ve manevi tazminatı kaldırdı. Ancak boşanma ve nafaka kararı yerinde bulundu.

Yargıtay Son Noktayı Koydu

İstinaf kararına yapılan itiraz sonrası dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne geldi. Yargıtay, temyiz incelemesinde istinaf mahkemesinin kararını usul ve yasaya uygun bularak onadı.

Kararda, "Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına ve gerekçelere göre usul ve kanuna uygundur" denildi.