Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yargıtay’da boş bulunan 6 üyelik kadrosuna gizli oylamayla seçimlerin yapıldığını belirterek, yeni yargıtay üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek, seçimin yargı teşkilatına ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Buna göre yapılan gizli oylamada yeni Yargıtay üyeliklerine şu isimler seçildi:

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Yeşim Garipoğlu Özen, Ankara Hâkimi, Adalet eski Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Ankara Hâkimi, Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftci, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Hakan Türkön, İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı, İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu başkanı Okan Albayrak, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Seyfi Han. İGFA

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1683975826742583296