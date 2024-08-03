Yargıtay, eşinin annesi ve babasına "anne, baba" diye hitap etmeyen kadının boşanma davasında kusurlu olduğuna ilişkin yerel mahkeme kararını onayladı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bu davranışın boşanma davasında kusur sayılmasına dair yerel mahkeme kararının hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Kadın, boşanma davasında eşinin kendisini kayınvalidesi ve kayınpederine karşı saygısız davranmakla suçladığını, ayrıca küçük olayları abartıp kendisine baskı kurduğunu ve kıskançlıklar yaptığını ileri sürmüştü.

Erkek, evliliklerinin temelinden sarsıldığını öne sürerek boşanma davası açtı. Kadın ise erkeğin iddialarını reddederek, eşinin kendisine ve çocuklarına yeterince vakit ayırmadığını, küfürlü mesajlar gönderdiğini ve boşanmalarına karar verilmesini talep etti.

Bursa 8. Aile Mahkemesi, kadının kayınvalidesine ve kayınpederine "anne baba" diye hitap etmemesi, onlara karşı soğuk davranması ve aşırı kıskançlık göstermesi gibi gerekçelerle tam kusurlu olduğuna karar verdi. Kadının tazminat taleplerini reddederek, tarafların boşanmasına hükmetti.

Karara yapılan istinaf başvurusu üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, kadının "anne baba" hitabında bulunmamasını evlilik birliğini temelinden sarsacak bir kusur olarak görmedi ve tarafların eşit kusurlu olduğuna karar verdi. Ancak bu karar, Yargıtay tarafından bozuldu.

YARGITAY KARARIN ONANMASINA HÜKMETTİ

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının kayınvalidesi ve kayınpederine "anne baba" dememesinin boşanma davasında ağır kusur sayılması gerektiğine ve yerel mahkemenin kararının onanması gerektiğine hükmetti.

Yargıtay'ın kararında, evlilik birliğinin temelinin sarsıldığı ve boşanmanın yasal çerçevede uygun olduğu vurgulandı. Ayrıca, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nin erkeğe kusur olarak atfettiği davranışların, ayrılık dönemlerinde yaşandığı ve erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceği belirtildi. Kadının boşanmaya neden olan olaylarda tam kusurlu olduğuna dair tespitler yapıldı. Yargıtay, istinaf mahkemesinin kadın lehine yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmetmesini de uygun görmedi.