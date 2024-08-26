Yaren Çakar’ın kim olduğu sosyal medyada en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Yaren Çakar kimdir? Twitch yayıncısı Yaren Çakar’ın hayatı. İşte detaylar…

YAREN ÇAKAR KİMDİR?

Twitch yayıncısı Yaren Çakar, dijital dünyada geniş bir kitle tarafından takip edilen bir içerik üreticisidir. İzmir'de 16 Mayıs 2002 tarihinde doğan Çakar, lise eğitimini Karşıyaka Gazi Anadolu Lisesi'nde tamamlamış ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim görmeye devam etmektedir.

Twitch platformunda özellikle futbol ve gündem konularında yaptığı yayınlarla tanınan Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk’a yönelik sert ifadeleriyle dikkat çekmiştir. Yayın sırasında Ali Yiğit Buruk'un fotoğrafları hakkında yaptığı olumsuz yorumlar, Galatasaray taraftarları arasında büyük bir tepki yaratmış ve Çakar, bu olayın ardından kamuoyundan özür dilemek zorunda kalmıştır.

YAREN ÇAKAR KAÇ YAŞINDA?

16 Mayıs 2002 doğumlu olan Yaren Çakar, 2024 yılı itibarıyla 22 yaşındadır.