Yozgat İl Müftülüğünce depremin ilk gününden bu yana deprem bölgesi ve depremzedelere yönelik gerçekleştirilen yardımlar hakkında bilgiler verildi.

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, yapılan yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Yozgat’a gelen depremzedelerden toplamda 52 aileye ayni yardım yapıldığını ileten Gülden, Dini İhtisas Merkezi TDV Vakıf Sosyal Tesislerinde kalan 233 kişiye yemek yapılması için gıda malzemesi verildiğini ve 290 Milyon lira gıda malzemesi alındığını dile getirdi.

ORTAK ÇALIŞTILAR

İl Müftüsü Ali Gülden, depremin ilk gününden bugüne kadar hem deprem bölgesinin hem de depremzedelerin yanlarında olduklarını söyledi.

Depremzedelerin eksiklerini tamamlayabilmek adına TDV ile birlikte ortak bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Müftü Gülden, Yozgat merkezde ve ilçelerde görevlendirilen ekiplerin yardımların ulaşması noktasında gayretle çalıştığını aktardı.

Müftü Gülden, TDV Yozgat Şubesi tarafından Hatay Hassa’ya gönderilen malzemeler ve Yozgat merkezde bulunan depremzedelere yapılan ayni yardımların neler olduğunu açıkladı. Gülden, deprem bölgesine yapılan yardımların yanı sıra 3 tır malzeme gönderildiğini de söyledi.

İlçelerin de yardım faaliyetlerine büyük katkı sağladığını söyleyen Gülden, TDV Sarıkaya, Çandır, Yenifakılı, Sorgun, Yerköy, Boğazlıyan, Şefaatli, Saraykent, Akdağmadeni şubelerinin faaliyetler yürüttüğünü belirtti.

“DEPREMZEDELERİN YANINDAYIZ”

Gülden, TDV Yozgat Şubesince Hatay Hassa’ya gönderilen malzemeleri şu şekilde açıkladı; “Bin metre kefen 20 top, 15 hijyen malzeme kolisi, 50 Çocuk kıyafeti alt ve üst olmak üzere, 60 çift bot, bin ekmek, 100 paket 12’li su, 30 bidon 5 litre sıvı yağ, 100 Battaniye, 50 Yastık, 100 torba un (50 kg), 100 adet 12’li havlu peçete, 20 top çöp poşeti, 30 adet elektrikli ısıtıcı, 100 paket steril eldiven, 50 plastik önlük, 50 kişilik yetişkin kadın kıyafeti, 40 Bebek Kıyafeti, 20 Makas, 120 paket bebek maması gibi malzeme desteği sağlandı.”

Yozgat’tan depremzedelere yapılan ayni yardımları da açıklayan Gülden, “13 aileye tarafımızdan ücretsiz eşyalı ev temin edilmiştir. Kendi imkânları ile ev bulan 72 aileye eşyalar temin edilmiştir. 20 oturma grubu, 39 Halı, 48 Yorgan, 51 kişilik giyim, 41 bot, 48 yastık, 120 adet konserve, 9 Ocaklı fırın, 350 parça mutfak malzemesi 11 Buzdolabı, 14 Çamaşır Makinesi, 28 elektrikli ısıtıcı, 69 Koli gıda, 54 koli hijyen malzemesi 50 paket bebek maması 40 paket bebek bezi gönderildi. Bu yardımların yanı sıra her zaman depremzedelerin yanındayız” ifadelerini kullandı.

“MERKEZDE 233 DEPREMZEDE YAŞIYOR”

Müftü Gülden, Yozgat Dini Yüksek İhtisas Merkezine 233 depremzedenin yerleştiğini söyledi.

233 depremzedeye yemek yapılması için lojistik depo oluşturulduğunu kaydeden Gülden, depodan ise şu malzemelerin gönderildiği bilgisini verdi; “200 kg bulgur, 100 kg makarna, 100 kg nohut, 100 kuru fasulye, 80 kg pirinç, 100 kg yeşil mercimek, 40 kg yarma, 80 kg kırmızı mercimek, 80 paket bebek maması, 12 biberon, 35 bebek bezi, 15 bidon 5 litrelik sıvı yağ, 5 torba un, çocuklar için 5 koli oyuncak. Yozgat’a gelen depremzedelerden toplamda 52 aileye ayni yardım yapıldı. Dini İhtisas Merkezi TDV Vakıf Sosyal Tesislerinde kalan 233 kişiye yemek yapılması için gıda malzemesi verildi ve 290 Milyon lira gıda malzemesi alındı.” Melike Aslı Arslan