Yerköy, Boğazlıyan, Şefaatli, Saraykent ve Çayıralan TDV şubelerince depremzedelere yapılan yardımların detayları geldi.

82 MİLYON YARDIM

TDV Yerköy Şubesince yapılan yardımlar hakkında yapılan açıklamada, “30 aile evlere yerleştirilmiş, 40 aile de KYK yurtlarına yerleşmiştir. Ailelerle din görevlilerimiz birebir ilgilenmektedirler. Cuma namazına müteakip toplanan yardımlar 183 milyon 258 bin lira. TDV Yerköy Şubesine gelen yardım 82 milyon 405 lira olup TDV Genel Merkezine gönderilmiştir” denildi.

HESAPLARA YATIRILDI

TDV Boğazlıyan Şubesi tarafından şunlar söylendi; “İlçemiz genelinden 235 bin 255 lira toplanarak hesaba aktarılmıştır. Boğazlıyan Kaymakamlık AFAD hesabına 32 bin 870 personelden toplanan para hesaba aktarılmıştır. İl Müftülüğümüzün için toplanan yardım pazartesine kadar toplanmaya devam etmektedir.”

ŞEFAATLİ’DEN 80 MİLYON YARDIM

TDV Şefaatli Şubesinin yaptığı yardımlar şu şekilde, “80 milyon 720 bin lira para yardımı yapıldı. Evlerden toplanan ev eşyaları, 25 adet çocuklar için giyecek, 20 adet yetişkin pantolon, 25 adet yetişkinler için ayakkabı, 10 adet çocuk ayakkabısı, mahallelerden toplanan ev için gerekli olan eşyalar, 4 adet yatak odası için kullanılacak tüm eşyalar (yatak-yorgan-yastık), 10 adet mutfak kolisi, 4 adet mutfak eşyası (çatal- kaşık- bıçak) yardımları yapıldı. İnceşehir Musa Kılıç K.K de TDV’ye ait boş olan 2 lojmana depremzeler yerleştirildi. 4 adet daire tutuldu. Anneye yönelik kişisel bakım malzemesi hediyesi 19 koli verildi. 6 adet pelüş oyuncak, 15 adet oyuncak araba, 2 oyuncak yazı tahtası, 1 ışıklı sesli (okumayı öğreniyorum) oyuncağı, 15 paket kuru boya, 30 adet sulu boya, 40 adet defter, 50 adet hikâye, 10 paket oyun hamuru, 20 adet kırtasiye ürünleri gönderildi.”

TDV’YE AKTARILDI

TDV Saraykent Şubesi tarafından verilen bilgide şu ifadeler yer aldı; “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında Saraykent Müftülüğü olarak yapılan faaliyetler. Saraykent Kaymakamlığı ve Belediyenin Hatay Merkez Araştırma hastanesinin bahçesinde Kurulan Aşevine TDV Şube bağış hesabımızdan fatura karşılığı 62 bin 350 liralık gıda malzemesi (kırmızı mercimek, salça, sıvı yağ, şehriye, pirinç, tuz ve su) alındı. 7 Şubat tarihinde tüm personelimiz bilgilendirilerek AFAD ve TDV yardım hesaplarına personelimiz tarafından 15 bin lira yardım yapıldı. Hatay merkez araştırma hastanesinin bahçesine kurulan tuvalet ve banyolar için TDV Şube bağış hesabımızdan fatura karşılığı 27 bin 500 liralık 5 adet 3 tonluk su deposu alındı. Kaymakamlık ve belediye organizesinde 3 tır yardıma lojistik destek sağlandı. TDV Şube bağış hesabımızdan fatura karşılığı 12 bin liraya 3 bin ekmek alınarak Saraykent Aşevine gönderildi. Dedefakılı Kasabası Yeni Cami İmamımız Şenol Tongal rehberliğinde AFAD hesabına bir gurbetçimiz 200 bin lira yatırıldı. 17 Şubat Cuma günü tüm camilerimizden 70 bin lira yardım toplanıp TDV’ye aktarıldı. Türkiye Tek Yürek Kampanyasına personelimizden toplanan 12 bin 350 lira İl Müftülüğüne gönderildi. Saraykent İlçe Merkezine yerleşen 38 aile (159 kişi) Merkez Büyük Cami Müezzin Kayyımı Fatih Mehmet Ceylan başkanlığında esnaflar ve vatandaşlarımızın desteğiyle TOKİ 2. etap hayırseverlerin boş daireleri ayarlandı, ev eşyası, giyecek, temel gıda maddeleri temin edildi. Bir kısım aileler ise Saraykent Sultan Termal Otele yerleşti. Diğer aileler ise akraba ve tanıdıklarının yanı9nhda kalmaktadır. Müftülüğümüz personellerinden İlçe Müftümüz Yasin Baykal başkanlığında 5 din görevlisi ve 5 Kadın Kuran Kursu öğreticisinden oluşan komisyon kurularak depremzede aileler ziyaret edilip Manevi Rehberlik hizmeti sunuluyor. Fitre ve zekât olarak vatandaşlardan gelen 21 bin 870 lira TDV Şube Zekât ve Fitre Merkezinin hesabına yatırılmış olup yardım faaliyetinde kullanılacaktır. Saraykent İlçe Müftülüğü personellerimizden 2 tanesi Yozgat Müftülüğü ile 12 tanesi de Kaymakamlık onayı ile gönüllü olarak dörderli guruplar halinde, kendi araçları ile dönüşümlü olarak Saraykent Kaymakamlık Aşevinde görevlendirildi.”

“VATANDAŞ YARDIMA TEŞVİK EDİLDİ”

TDV Çayıralan Şubesi’nin yapmış olduğu destekler ise, “7 görevlimiz Hatay Merkezde çalıştı 6 görevlimiz Kaymakamlık Müftülük koordineli yardımlarda 13 Kamyonun yüklenmesinde ayni olarak çalıştı Cami merkezi sisteminden Ayni ve Nakdi Yardımlar için duyurular yapılıp vatandaş yardıma teşvik edildi” ifadelerine yer verildi. Ahmet Ayverdi